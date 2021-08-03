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هل فايروس كورونا ممكن أن يصيبك مرتين
منذ 3 ساعات
1359
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131603
منذ 13 دقيقة
جزاك الله خير يا دكتور على هاالمعلومات الثمينه ..
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أحدث التعليقات
ابو عاصم
في الشرع المهر حق للزوجة وليس للولي
ابو عاصم
في الشرع المهر حق للزوجة وليس للولي
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون يسحقون بعض ..
التلميذ الشاطر
العبوا غيرها دا عشان يشوهوا المنتقبات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور على هاالمعلومات الثمينه ..
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