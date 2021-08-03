شاهد.. احتجاز عدد من المركبات في الطائف جراء سيول الأمطار 

الطائف (صدى):
وثق مقطع فيديو، سيول الأمطار تحتجز عدداً من المركبات في الطائف، حيث ظهرت الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة التي عرقلت الحركة المرورية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق منها نجران، وجازان و عسير والباحة زمكة المكرمة، لافتا إلى هبوب رياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.
يذكر أن مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، دعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.