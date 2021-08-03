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الفريق الجراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينجح في استئصال ورم سرطاني نادر من جمجمة طفلة

منذ 12 ساعة
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الفريق الجراحي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينجح في استئصال ورم سرطاني نادر من جمجمة طفلة

علي محنشي (صدى):
نجح فريق الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في استئصال ورم سرطاني نادر لطفلة في مرحلة متقدمة دون مضاعفات ولله الحمد.

وذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمستشفى وكانت تعاني من انسداد كامل في الأنف وصعوبة في التنفس والنوم بالإضافة إلى نزيف متكرر وانعدام حاسة الشم والتذوق.

وأضافت بأنه بعد الفحوصات الطبية اتضح وجود ورم سرطاني على امتداد قاع الجمجمة ومتمدد في جميع الجيوب الأنفية وحتى البلعوم الأنفي.

وذكرت بأن الفريق الطبي قرر على الفور إجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تم خلالها استخدام تجهيزات متقدمة شملت جهاز الملاحة الجراحية والذي ساعد في تحديد المدى الجراحي أثناء العملية بناءً على الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لاستئصال الورم الذي بلغ حجمه 9سم × 7سم × 5.8سم، تكللت العملية بالنجاح حيث تم استئصال الورم كاملاً بالمنظار عن طريق فتحة الأنف ودون أي جروح خارجية وإنهاء معاناة المريضة من الأعراض التي كانت تعاني منها.

وبينت بأن هذا الورم من الأورام النادرة والمعقدة والتي يصاحب استئصالها نزيف شديد وتتطلب مهارة في الاستئصال دون فتح خارجي.

الإعلام الصحي- جازان

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أحدث التعليقات

ابو عاصم
في الشرع المهر حق للزوجة وليس للولي
ابو عاصم
في الشرع المهر حق للزوجة وليس للولي
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون يسحقون بعض ..
التلميذ الشاطر
العبوا غيرها دا عشان يشوهوا المنتقبات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور على هاالمعلومات الثمينه ..

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