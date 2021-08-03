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منازل عسير تقدم خدماتها لـ567 مستفيداً بتكلفة أكثر من 200 ألف ريال خلال شهر يوليو

منذ 13 ساعة
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منازل عسير تقدم خدماتها لـ567 مستفيداً بتكلفة أكثر من 200 ألف ريال خلال شهر يوليو

محمد السعران (صدى):
أعلنت جمعية منازل عسير عن جهودها وإنجازاتها الخيرية خلال شهر يوليو والتي شملت برامج الإيواء ، الإسكان التنموي ، الصيانة الطارئة وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية "إسماعيل آل بدوي" أن الجهود المبذولة خلال شهر يوليو الماضي قد بلغت تكلفتها الإجمالية 210167 ألف ريال استفاد منها 567 من مستفيدي الجمعية .

وأضاف أن الجمعية قد أسهمت في توفير خدمة الإيواء لـ464 مستفيداً بواقع 116 وحدة بلغت تكلفتها 137582 ألف ريال ، بينما أسهمت في تقديم الإسكان التنموي لعدد 12 مستفيداً بواقع 3 وحدات سكنية ، إضافة إلى تقديم خدمة الصيانة الطارئة لوحدة سكنية بتكلفة 2000 ريال فضلاً عن توفير أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لعدد 13 أسرة استفاد منها 87 شخصاً بتكلفة 70585 ريال .

وقدّم "آل بدوي" الشكر الجزيل لكل من ساهم في جهود الجمعية سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ، داعياً في الوقت ذاته لمواصلة الدعم حتى تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها للمحتاجين .

التعليقات

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أحدث التعليقات

الحربي
اعتقد تجديد عقده في ناديه أفضل له لصقل مواهبه ورفع مستواه
بلسم الروح
مقرود
ابو محمد 😎 ✍️
ياللسفاهه وخفة العقول ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طواغيت إيران سيطروا على عقولهم .. يالهم من سفهاء لا عقول لهم ..
حمد
الحل دور اقرب، ارض وحط بركس واسكن والله مااحد يتعرضك

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