منازل عسير تقدم خدماتها لـ567 مستفيداً بتكلفة أكثر من 200 ألف ريال خلال شهر يوليو

محمد السعران (صدى):
أعلنت جمعية منازل عسير عن جهودها وإنجازاتها الخيرية خلال شهر يوليو والتي شملت برامج الإيواء ، الإسكان التنموي ، الصيانة الطارئة وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية "إسماعيل آل بدوي" أن الجهود المبذولة خلال شهر يوليو الماضي قد بلغت تكلفتها الإجمالية 210167 ألف ريال استفاد منها 567 من مستفيدي الجمعية .
وأضاف أن الجمعية قد أسهمت في توفير خدمة الإيواء لـ464 مستفيداً بواقع 116 وحدة بلغت تكلفتها 137582 ألف ريال ، بينما أسهمت في تقديم الإسكان التنموي لعدد 12 مستفيداً بواقع 3 وحدات سكنية ، إضافة إلى تقديم خدمة الصيانة الطارئة لوحدة سكنية بتكلفة 2000 ريال فضلاً عن توفير أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لعدد 13 أسرة استفاد منها 87 شخصاً بتكلفة 70585 ريال .
وقدّم "آل بدوي" الشكر الجزيل لكل من ساهم في جهود الجمعية سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ، داعياً في الوقت ذاته لمواصلة الدعم حتى تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها للمحتاجين .