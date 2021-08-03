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شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مواطنين ومخالِفَين لنظام أمن الحدود لارتكابهم عدداً من الجرائم

منذ 22 دقيقة
1159
شرطة مكة المكرمة: القبض على (3) مواطنين ومخالِفَين لنظام أمن الحدود لارتكابهم عدداً من الجرائم

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و (2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا (38) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مكة المكرمة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بنت السعوديه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به وفضلنا ع كثير من خلقه تفضيلا
لا يهمونك انا مجنونك
ولي يودع لة قطعة بصك على شارعين
4lovex2
هاذي مستحيل احد يتحملها او يعيش معها لأنها من النوع الي يحب يفرض رأيه وتجدها عنييييده جداً
4lovex2
اكيد مدمن مخدرات
4lovex2
مع أني ضد العنف والضرب ولكن بعض النساء يستحقن الضرب بسبب غرورهن وغطرستهن الزايده ولكن مهما كان الرجل الشجاع عليه أن يمسك غضبه ويفكر...

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