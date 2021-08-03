تغريم وإيقاف رئيس "الكاف" السابق "حياتو" لمدة عام

وكالات (صدى):
صدر قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بمعاقبة الكاميروني عيسى حياتو، الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.
ونصت العقوبة على تغريم 30 ألف فرانك سويسري، وإيقافه لمدة عام عن كافة الأنشطة الرياضية، وذلك بسبب انتهاك المادة 15 لمدونة الفيفا للأخلاقيات.
يذكر أن قرار الاتحاد يأتي على خلفية تورط "حياتو" في التفاوض وإبرام وتوقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية التعاقدية لتسويق وسائل الإعلام، وحقوق التسويق للمسابقات التي نظمتها ”كاف“ مع شركة لاغارديير الرياضية بين عامي 2014 و 2017″.