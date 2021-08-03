صورة تاريخية لقادة دول مجلس التعاون أثناء وضع أساس جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
وثقت صورة تاريخية نادرة لقاء قادة دول مجلس التعاون أثناء وضع أساس جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م.
وظهر بالصورة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ زايد آل نهيان، والسلطان قابوس، والشيخ جابر الصباح – رحمهم الله – جميعًا.
وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا.
ويبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، وأُطلق عليه اسم جسر الملك فهد أثناء الافتتاح نسبة إلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.
وأسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.