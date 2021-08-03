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صورة تاريخية لقادة دول مجلس التعاون أثناء وضع أساس جسر الملك فهد

منذ 24 دقيقة
1183
صورة تاريخية لقادة دول مجلس التعاون أثناء وضع أساس جسر الملك فهد

الرياض (صدى):
وثقت صورة تاريخية نادرة لقاء قادة دول مجلس التعاون أثناء وضع أساس جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين عام ١٤٠٣هـ / ١٩٨٢م.

وظهر بالصورة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ زايد آل نهيان، والسلطان قابوس، والشيخ جابر الصباح – رحمهم الله – جميعًا.

وجسر الملك فهد هو جسر بحري يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يبلغ طول الجسر نحو 25 كيلو مترا وبعرض 23.2 مترا.

ويبدأ من جنوب مدينة الخبر السعودية حتى العاصمة البحرينية المنامة، وأُطلق عليه اسم جسر الملك فهد أثناء الافتتاح نسبة إلى الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وأسـهم هذا الجسر في تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين الشقيقين وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي.

المنامة
البحرين
جسر الملك فهد
الملك فهد
مجلس التعاون

التعليقات

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أحدث التعليقات

بنت السعوديه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به وفضلنا ع كثير من خلقه تفضيلا
لا يهمونك انا مجنونك
ولي يودع لة قطعة بصك على شارعين
4lovex2
هاذي مستحيل احد يتحملها او يعيش معها لأنها من النوع الي يحب يفرض رأيه وتجدها عنييييده جداً
4lovex2
اكيد مدمن مخدرات
4lovex2
مع أني ضد العنف والضرب ولكن بعض النساء يستحقن الضرب بسبب غرورهن وغطرستهن الزايده ولكن مهما كان الرجل الشجاع عليه أن يمسك غضبه ويفكر...

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