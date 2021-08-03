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الكشف عن الخدمات المقدمة من مركز "تقدير الحوادث" في مكة "فيديو" 

منذ 20 دقيقة
1118
الكشف عن الخدمات المقدمة من مركز "تقدير الحوادث" في مكة "فيديو" 

نايف السالم (صدى):
كشف المهندس وائل فخراني، المدير الفني لمركز تقدير الحوادث في مكة، عن الخدمات المقدمة من قبل مركز تقدير.

وقال وائل فخراني خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن مراكز تقدير عبارة عن مشروع وطني مشترك بين القطاعات الحكومية والجهات الخاصة، لافتا:" لدينا الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وشركات التأمين متمثلة في شركة نجم".

وأشار إلى أن جميع الكوادر الموجودة داخل المركز من مشرفين ومقيمين سعوديين تم تدريبهم تحت أيدي خبراء سعوديين، موضحا:"اختيارنا للشباب السعودي الفني لمن لديه الخبرة الكافية والدراسة التامة وتحت دورات الهيئة السعودية للمقيمين".

مكة
الخدمات
وائل فخراني
مركز تقدير الحوادث

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أحدث التعليقات

بنت السعوديه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به وفضلنا ع كثير من خلقه تفضيلا
لا يهمونك انا مجنونك
ولي يودع لة قطعة بصك على شارعين
4lovex2
هاذي مستحيل احد يتحملها او يعيش معها لأنها من النوع الي يحب يفرض رأيه وتجدها عنييييده جداً
4lovex2
اكيد مدمن مخدرات
4lovex2
مع أني ضد العنف والضرب ولكن بعض النساء يستحقن الضرب بسبب غرورهن وغطرستهن الزايده ولكن مهما كان الرجل الشجاع عليه أن يمسك غضبه ويفكر...

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