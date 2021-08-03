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"التجارة" تشهِّر بمقيم فرنسي تستر على لبناني ومكنه من مزاولة أنشطة المقاولات بالرياض 

منذ 37 دقيقة
1307
"التجارة" تشهِّر بمقيم فرنسي تستر على لبناني ومكنه من مزاولة أنشطة المقاولات بالرياض 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمقيمين اثنين؛ الأول من جنسية فرنسية، والثاني من جنسية لبنانية، صدر ضدهما حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر؛ إثر ثبوت تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

وترجع تفاصيل القضية إلى الاشتباه بمخالفة المنشأة المرخص لها بموجب رخصة استثمار أجنبي، وجاء ذلك بعظما ثبت تمكين مالك المنشأة للمتستر عليه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، وتخلي المتستر عن مسؤولية إدارة وتسيير أعمال منشأته وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر.

واتضح كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم توافقها مع مهنته "مهندس معماري"، وقيامه بتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.

وعرضت وزارة التجارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

 

 

الرياض
وزارة التجارة
التشهير
المقاولات
مقيم فرنسي
مقيم لبناني

التعليقات

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أحدث التعليقات

بنت السعوديه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به وفضلنا ع كثير من خلقه تفضيلا
لا يهمونك انا مجنونك
ولي يودع لة قطعة بصك على شارعين
4lovex2
هاذي مستحيل احد يتحملها او يعيش معها لأنها من النوع الي يحب يفرض رأيه وتجدها عنييييده جداً
4lovex2
اكيد مدمن مخدرات
4lovex2
مع أني ضد العنف والضرب ولكن بعض النساء يستحقن الضرب بسبب غرورهن وغطرستهن الزايده ولكن مهما كان الرجل الشجاع عليه أن يمسك غضبه ويفكر...

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