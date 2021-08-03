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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

منذ 19 دقيقة
1153
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفوية لملك الأردن

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله –، رسالة شفوية، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال جلالة ملك الأردن له في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان اليوم.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لجلالته ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان فرص زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ودعم الاستثمارات البينية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي توفر العديد من الفرص الواعدة وخاصة في التقنية والابتكار والطاقة المتجددة.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الأردن
خادم الحرمين الشريفين

التعليقات

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أحدث التعليقات

بنت السعوديه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به وفضلنا ع كثير من خلقه تفضيلا
لا يهمونك انا مجنونك
ولي يودع لة قطعة بصك على شارعين
4lovex2
هاذي مستحيل احد يتحملها او يعيش معها لأنها من النوع الي يحب يفرض رأيه وتجدها عنييييده جداً
4lovex2
اكيد مدمن مخدرات
4lovex2
مع أني ضد العنف والضرب ولكن بعض النساء يستحقن الضرب بسبب غرورهن وغطرستهن الزايده ولكن مهما كان الرجل الشجاع عليه أن يمسك غضبه ويفكر...

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