استشاري يكشف عن خطوات للخروج من الآثار النفسية لجائحة كورونا "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف استشاري الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل عن خطوات للخروج من الآثار النفسية لجائحة كورونا.
وقال مشعل العقيل خلال حواره بقناة الإخبارية:" تشمل الخطوات الآتي؛ الانتظام في ممارسة الرياضة والانتظام في جدول النوم والمحافظة على العلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بشكل متزن".
وأشار:"هناك حالات كانت تعاني من القلق والوسواس القهري جزء من مرض بعضهم يتجنب أن يلمس أي شئ بسبب أنه قد يكون ناقلا للمرض".
ولفت:"البعض كان لديه مبالغة في أخذ الاحتياطات والاحترازات الطبية"، متابعا:"وفقا للدراسات فكانت أكثر الإصابة للأشخاص الأصغر سنا".