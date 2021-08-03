إدارة الاتحاد تواصل العمل لإيجاد حلول للديون المتراكمة على النادي

نواف السالم (صدى):
تواصل إدارة نادي الاتحاد العمل على إيجاد حلول للمستحقات والديون المتراكمة على النادي.
وتعمل إدارة النادي على محاول إيجاد حل لمستحقات القادسية والفيصلي والاتفاق وفق قرار لجنة فض المنازعات، وفقًا لمصادر "الرياضية".
وأمهلت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد 30 يومًا لسداد الديون والمبالغ المستحقة قبل خصم نقاط من رصيد الفريق.
يُذكر أن نادي الفيصلي كان قد تردد في قبول طلب الاتحاد بإسقاط الديون البالغة 7 ملايين نظير انتقال الثنائي عبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني، في مقابل تخليه عن خدمات عبدالمجيد السواط.