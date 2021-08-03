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إدارة الاتحاد تواصل العمل لإيجاد حلول للديون المتراكمة على النادي

منذ ساعة
1440
إدارة الاتحاد تواصل العمل لإيجاد حلول للديون المتراكمة على النادي

نواف السالم (صدى):
تواصل إدارة نادي الاتحاد العمل على إيجاد حلول للمستحقات والديون المتراكمة على النادي.

وتعمل إدارة النادي على محاول إيجاد حل لمستحقات القادسية والفيصلي والاتفاق وفق قرار لجنة فض المنازعات، وفقًا لمصادر "الرياضية".

وأمهلت لجنة فض المنازعات نادي الاتحاد 30 يومًا لسداد الديون والمبالغ المستحقة قبل خصم نقاط من رصيد الفريق.

يُذكر أن نادي الفيصلي كان قد تردد في قبول طلب الاتحاد بإسقاط الديون البالغة 7 ملايين نظير انتقال الثنائي عبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني، في مقابل تخليه عن خدمات عبدالمجيد السواط.

 

الاتحاد
الفيصلي
الديون
لجنة فض المنازعات
المستحقات المالية

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أحدث التعليقات

بنت السعوديه
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به وفضلنا ع كثير من خلقه تفضيلا
لا يهمونك انا مجنونك
ولي يودع لة قطعة بصك على شارعين
4lovex2
هاذي مستحيل احد يتحملها او يعيش معها لأنها من النوع الي يحب يفرض رأيه وتجدها عنييييده جداً
4lovex2
اكيد مدمن مخدرات
4lovex2
مع أني ضد العنف والضرب ولكن بعض النساء يستحقن الضرب بسبب غرورهن وغطرستهن الزايده ولكن مهما كان الرجل الشجاع عليه أن يمسك غضبه ويفكر...

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