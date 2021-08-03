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بالفيديو .. مشهد صادم لعراقي يدعو لخلع الكمامات وسيدات ورجال يتفاعلون معه

منذ 7 دقائق
1108
بالفيديو .. مشهد صادم لعراقي يدعو لخلع الكمامات وسيدات ورجال يتفاعلون معه

بغداد (صدى):
شهد أحد الأماكن العامة في العراق مشهد صادم لرجل يقف في الطريق ويدعو المارة لخلع الكمامات، بحجة أن الإمام الحسين بن علي سيحميهم.

وظل الرجل يردد أثناء وقوفه :"زيل كمامتك وتعنه لحسين"، فيما تفاعلت سيدات ورجال معه، وقاموا بإزالة كماماتهم.

ومن جهته، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المقطع وكتب على حسابه بموقع "تويتر" :"للأسف هؤلاء يستغلون آل البيت لتمرير الجهل في عقول عامة الناس, والله أن إمامنا و سيدنا الحسين بريء منكم و من خزعبلاتكم.

وأكد أن هذه الأفكار تم تمريرها من قبل إيران ليعم الجهل في العراق،وليسهل استخدام عامة الناس في تدمير بلادهم واستعبادهم من خلال الطائفية.

 

تويتر
العراق
إيران
كمامة
كمامات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير وكثر من امثالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
عصابات مغلوثه ..
واحد منصف
عجيب يقول حرمان الطلاب غير المحصنين غير صحيح لكن اما لاعتذار او التاجيل طيب ما الفرق بين الحرمان او التاجيل والاعتذار لو جعلوا التعليم...
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..

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