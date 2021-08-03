بالفيديو .. مشهد صادم لعراقي يدعو لخلع الكمامات وسيدات ورجال يتفاعلون معه

بغداد (صدى):
شهد أحد الأماكن العامة في العراق مشهد صادم لرجل يقف في الطريق ويدعو المارة لخلع الكمامات، بحجة أن الإمام الحسين بن علي سيحميهم.
وظل الرجل يردد أثناء وقوفه :"زيل كمامتك وتعنه لحسين"، فيما تفاعلت سيدات ورجال معه، وقاموا بإزالة كماماتهم.
ومن جهته، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المقطع وكتب على حسابه بموقع "تويتر" :"للأسف هؤلاء يستغلون آل البيت لتمرير الجهل في عقول عامة الناس, والله أن إمامنا و سيدنا الحسين بريء منكم و من خزعبلاتكم.
وأكد أن هذه الأفكار تم تمريرها من قبل إيران ليعم الجهل في العراق،وليسهل استخدام عامة الناس في تدمير بلادهم واستعبادهم من خلال الطائفية.