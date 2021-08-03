الويمني يناقش انطلاق القافلة الارشادية الزراعية بمنطقة عسير

عسير (صدى):
اجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني صباح اليوم وبحضور مدير ادارة الزراعة المهندس علي سلطان مع مدير عام الادارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر الصقهان, وتم خلال الاجتماع مناقشة ترتيبات انطلاق القافلة الارشادية الزراعية في منطقة عسير, والمتوقع لها ان تنطلق نهاية الشهر القادم بمشيئة الله.
وتهدف القافلة الارشادية الزراعية والتي انطلقت وتجوب مناطق ومحافظات المملكة الى رفع مستوى المعرفة والمهارات للمزارعين، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للمهتمين بالزراعة، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية.
حضر الاجتماع أيضا, مدير القافلة الارشادية الزراعية المهندس ماجد الحريب, و المستشار الفني للقافلة المهندس حامد المرزوقي, ومنسق الورش الاستاذ احمد المسعودي, كما حضر الاجتماع عن بعد مدراء المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة بمنطقة عسير.