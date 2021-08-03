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نجل حميدان التركي يكشف عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده

منذ 22 دقيقة
1337
نجل حميدان التركي يكشف عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده

واشنطن (صدى):
كشف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده.

وقال تركي حميدان التركي:"انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا، وسترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة".

وأشار:" نورة وأروى حضروا الجلسة بجانب والدي وأنا واخواتي ووالدتي وعمي حضرناها عبر الاتصال المرئي"، موضحا:"تحدثت نورة عن أثر والدنا الإيجابي على حياتنا الشخصية رغم الضروف التي يمر بها".

وأبان:"تحدثت أروى عن المعاناة التي نمر بها بسبب فقد والدنا وعدم وجوده بيننا"، موضحا:"كما عبرت لمى ان محكومية والدنا شملتنا فقد عايشناها وتألمنا بسببها وتحدثت أنا عن شخصية والدي وتأثيرها الإيجابي على المجتمع".

وتابع:"اختتم عمي عن المعاناة القانونية والثغرات والتعقيدات التي مرت بها قضية والدي".

 

 

جلسة
حميدان التركي
السجون الأمريكية
المعتقل
الإفراج المشروط

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير وكثر من امثالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
عصابات مغلوثه ..
واحد منصف
عجيب يقول حرمان الطلاب غير المحصنين غير صحيح لكن اما لاعتذار او التاجيل طيب ما الفرق بين الحرمان او التاجيل والاعتذار لو جعلوا التعليم...
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..

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