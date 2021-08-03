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جامعة أم القرى توضح حقيقة حرمان طلابها غير المحصنين من الدراسة (فيديو)

منذ 56 دقيقة
1386
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جامعة أم القرى توضح حقيقة حرمان طلابها غير المحصنين من الدراسة (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
نفى وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية، عامر الزائدي، صحة ما ذكر في إحدى الصحف بشأن حرمان طلاب جامعة أم القرى غير المحصنين من إكمال الدراسة.

وأكد أن الجامعة لن تحرم الطلاب من الدراسة، ولكنها ستؤجل لغير المحصنين الفصل الدراسي الخاص بهم لحين تلقيهم اللقاحات المعتمدة ضد كورونا، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وكانت جامعة أم القرى قد أعلنت إلزام الطلاب والطالبات بالحضور في العام الدراسي المقبل، كما أتاحت لغير المحصنين الاعتذار أو التأجيل الفصل الدراسي.

وشددت على منسوبيها وطلابها بضرورة التحصين ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أنها لن تسمح بدخول الجامعة ومرافقها إلا للمحصنين، مؤكدة أن المقررات الحضورية لن يتم تحويلها إلى محاضرات عن بعد.

الطلاب
جامعة أم القرى
كورونا
فيروس كورونا

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 179
منذ 17 دقيقة
عجيب يقول حرمان الطلاب غير المحصنين غير صحيح لكن اما لاعتذار او التاجيل
طيب ما الفرق بين الحرمان او التاجيل والاعتذار
لو جعلوا التعليم عن بعد حتى تنتهي كرونا نهائيا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير وكثر من امثالك ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
عصابات مغلوثه ..
واحد منصف
عجيب يقول حرمان الطلاب غير المحصنين غير صحيح لكن اما لاعتذار او التاجيل طيب ما الفرق بين الحرمان او التاجيل والاعتذار لو جعلوا التعليم...
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ..

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