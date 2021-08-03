مدرب الاتفاق يمنح اللاعبين إجازة حتى 8 أغسطس الجاري 

طلال الغامدي (صدى):
قرر خالد العطوي مدرب فريق الاتفاق، منح اللاعبين إجازة حتى 8 أغسطس الجاري، بعد نهاية المعسكر الإعدادي الذي احتضنته النمسا من 7 يوليو الماضي، استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.
وكانت بعثة الاتفاق غادرت النمسا عبر مطار فيينا، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء المعسكر الخارجي في مدينة باد تاتزمانسدورف.
وكان الاتفاق خلال معسكره التحضيري، خاض 3 مباريات ودية، تعادل في الأولى مع نظيره الاداش المجري 1-1، وكسب الثانية أمام روجاشتا سلاتينا 2-0، وانتصر في الثالثة على زالايجيرزيجي تورنا المجري 3-0.