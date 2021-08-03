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صاعقة تضرب شجرة ضخمة
منذ ساعتين
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
صبرش ونصيبش يجي لش ...
ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من اختراع .. .. هذا يرفع ذنبك ويغمس راسك تحت باالماء يا غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لك يوم فاانتظر ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي لايصدق ..
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