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الرئيس العام يشيد بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين

منذ 10 ساعات
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الرئيس العام يشيد بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين

عامر العمري (صدى):
أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ولمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله – في تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والتي ساهمت في تمكين قاصدو بيت الله الحرام والمسجد النبوي من أداء نسكهم وشعائرهم وزيارتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد معاليه على اهتمام القيادة الرشيدة برؤية المملكة العربية السعودية (2030) وما لها من الأثر الكبير في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والإنجازات التي تحققت -بفضل الله وكرمه- والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، والتي كان من آخرها نجاح موسم الحج للعام الحالي 1442هـ.

كما نوه معالي الشيخ السديس على أننا في هذا الوقت نسعى لنقلة نوعية وتطويرية في خدمة الحرمين الشريفين، ونبذل مزيدا من الجهود في العمل والتنفيذ والجد والشغف، لمواكبة الرؤى التي رسمتها هذه البلاد المباركة لغدٍ مشرق، حاثا جميع منسوبي الرئاسة على تقديم كل ما لديهم من إمكانيات تساهم في نجاح هذه الخطط، داعياً الله أن يوفق هذه الجهود ويمهد لها الطريق لتكون واقعا ملموساً – بإذن الله.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
صبرش ونصيبش يجي لش ...
ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من اختراع .. .. هذا يرفع ذنبك ويغمس راسك تحت باالماء يا غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لك يوم فاانتظر ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي لايصدق ..

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