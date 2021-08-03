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الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق 

منذ 46 دقيقة
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الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عن إعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 178 يوماً وصل إلى 1934 مسجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية أوضحت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد ، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

 

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
افتتاح
إخلاء
تعقيم

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3054
منذ 40 دقيقة
يارب تفرجها علينا يارب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131564
منذ 25 دقيقة
الحمد لله ..

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أحدث التعليقات

نايف
المسلسل غير ملائم لمن هم أقل من 18 سنة وهالشئ مذكور.. اذا مو قادرة تحرصي على عيالك هم صغار الله يعينك عليهم هم كبار.....
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
نايف
المسلسل غير ملائم لمن هم أقل من 18 سنة وهالشئ مذكور.. اذا مو قادرة تحرصي على عيالك هم صغار الله يعينك عليهم هم كبار.....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بدل ماترخصه تزيد ثمنه على الغلابا ....؟؟

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