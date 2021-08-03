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"الصحة": إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن 

منذ ساعة
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"الصحة": إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن 

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1113 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 510,107 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8270 حالة وفاة.

 

المملكة
وزارة الصحة
التطعيم
جرعة
لقاح كورونا

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3054
منذ ساعة
ماشاء الله الحمدلله اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
صبرش ونصيبش يجي لش ...
ابو محمد 😎 ✍️
اقشر من اختراع .. .. هذا يرفع ذنبك ويغمس راسك تحت باالماء يا غبي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لك يوم فاانتظر ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي لايصدق ..

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