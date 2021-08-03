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إغلاق 3 محلات وضبط 130 بدلة عسكرية في الرياض

منذ 55 دقيقة
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إغلاق 3 محلات وضبط 130 بدلة عسكرية في الرياض

الرياض (صدى):
أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محلات تفصيل ملابس عسكرية مخالفة.

وضبطت (130) بدلة القطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية.

كما تم ضبط اثنين من العمالة يعملون بدون تراخيص وشخص مجهول الهوية يعمل في أحد محلات الخياطة العسكرية، وتم تسليم المخالفين للدوريات الأمنية.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة مساء أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

الرياض
القطاعات العسكرية
الملابس العسكرية
محلات تفصيل الملابس
الأقمشة العسكرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131565
منذ 24 دقيقة
خيبوا تعبهم ..

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أحدث التعليقات

نايف
المسلسل غير ملائم لمن هم أقل من 18 سنة وهالشئ مذكور.. اذا مو قادرة تحرصي على عيالك هم صغار الله يعينك عليهم هم كبار.....
ابو محمد 😎 ✍️
مهابيل ..
نايف
المسلسل غير ملائم لمن هم أقل من 18 سنة وهالشئ مذكور.. اذا مو قادرة تحرصي على عيالك هم صغار الله يعينك عليهم هم كبار.....
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
بدل ماترخصه تزيد ثمنه على الغلابا ....؟؟

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