البرازيل إلى النهائي في أولمبياد طوكيو بعد تخطيها المكسيك

وكالات (صدى):
تمكن منتخب البرازيل الأولمبي تحت 23 سنة من التغلب على الفريق المكسيكي، بعد 9 سنوات فى الأولميباد، وفاز عليه بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي وتأهل لنهائى كرة القدم رجال فى دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقامة حاليا فى اليابان أولميباد طوكيو 2020.
وسجل أهداف البرازيل وجميعهم من ضربات الجزاء، دانييل الفيس، وجابرييل مارتينيلي، وبرونو جيماريس، ورينير جيسوس كارفاليو ضربة ترجيح .
فيما أهدر ركلات جزاء المكسيك كل من، إدواردو أجويري يوهان فاسكيز وسجل كارلوس رودريجيز ضربة ترجيح.
كان التعادل السلبي قد سيطر على أحداث مواجهة المكسيك والبرازيل فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو لكرة القدم رجال، حيث إنتهى الوقتين الأصلى والإضافي بدون تسجيل أهداف ولجأ الحكم لركلات الجزاء الترجحية.