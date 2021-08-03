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هاشم سرور يدافع عن مينيز:" سائق تاكسي ولم يأخذ فرصته " فتوى من جمهور منافس

منذ 10 دقائق
1136
هاشم سرور يدافع عن مينيز:" سائق تاكسي ولم يأخذ فرصته " فتوى من جمهور منافس

نواف السالم (صدى):
دافع أحد نجوم نادي النصر عن البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للنصر، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أنه جاء الفريق في وقت الفريق يعاني مشاكل عديدة.

وقال هاشم سرور عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" : "مشكلة مينيز أنه جاء في وقت الفريق يعاني من مشاكل كورونا وإصابات اللاعبين بالجملة ومشاكل الفار والحكم" .

وأضاف: "وأيضاً فتوى من جمهور منافس صدقها البعض وقيل عنه أنه مدرب دفاعي وكان سائق تاكسي ولم يأخذ فرصته..أما الموسم الجديد أنا أدعوا كل من يفهم كورة القدم أن يشاهد مينيز مع نجوم النصر وماذا سيفعل".

النصر
مينيز
هاشم سرور

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بالشكر تدوم النعم
العدناني
أولا البناء على القبور محرم بني النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا كيف تقول مسيحي وهو في مقابر المسلمين ؟؟ إن ثبت لازم يخرج...
د محمد ماجد بخش
صح النوم
خالد
استحي على روحك يالعبده التكرونيه .
الملل
ياخسارة عمليات التجميل ياليتك سويتي عملية تجميل في الاساس

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