هاشم سرور يدافع عن مينيز:" سائق تاكسي ولم يأخذ فرصته " فتوى من جمهور منافس

نواف السالم (صدى):
دافع أحد نجوم نادي النصر عن البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للنصر، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أنه جاء الفريق في وقت الفريق يعاني مشاكل عديدة.
وقال هاشم سرور عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" : "مشكلة مينيز أنه جاء في وقت الفريق يعاني من مشاكل كورونا وإصابات اللاعبين بالجملة ومشاكل الفار والحكم" .
وأضاف: "وأيضاً فتوى من جمهور منافس صدقها البعض وقيل عنه أنه مدرب دفاعي وكان سائق تاكسي ولم يأخذ فرصته..أما الموسم الجديد أنا أدعوا كل من يفهم كورة القدم أن يشاهد مينيز مع نجوم النصر وماذا سيفعل".