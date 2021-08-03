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"الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 42 دقيقة
1523
"الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين و(9) مقيمين من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (345) رأسًا من الإبل و(992) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

مخالفا
المملكة
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بالشكر تدوم النعم
خالد
استحي على روحك يالعبده التكرونيه .
الملل
ياخسارة عمليات التجميل ياليتك سويتي عملية تجميل في الاساس
fares
لا رده الله خله يتربى
رااايق
كلن يرجع على ماكان عليه * الفن الأصيل ** بس باقي الطار ونخلص *هههههههههههههههه أستغفر الله و أتوب إليه **

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