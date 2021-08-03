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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

منذ 52 دقيقة
1584
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع وللجلسة الثانية عشر على التوالي، لتسجل أطول سلسة مكاسب يومية منذ فبراير 2012.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11208 نقاط مرتفعا بنحو 52 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة ، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.79 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 247.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 313.7 ألف صفقة.

ويأتي صعود السوق اليوم بدعم من الاسهم القيادية بتقدمهم سهم مصرف الراجحي المرتفع 1.2 في المائة ليبلغ السهم أعلى مستوى منذ ابريل 2004 عند مستوى 118.4 ريال، مواصلا الارتفاع وللجلسة الخامسة على التوالي، فيما سجل البنك الاهلي السعودي مكاسب تجاوزت 2 في المائة.

وتراجع سهم البحري بنحو 1.9 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن تراجع ارباحها في الربع الثاني بنحو 95 في المائة مسجله 38.9 مليون ريال، متأثرة بالانخفاض الكبير في الإيرادات من قطاع النفط بعد انخفاض حاد في معدلات أسعار نقل النفط العالمية.

واعلنت سابتكو عن تراجع خسائرها للربع الثاني بنحو 70.5 في المائة لتسجل صافي خسارة 41.4 مليون ريال، ليصعد سهم الشركة بنحو 2.4 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 61 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم اسمنت الشرقية المرتفع 5.7 في المائة، تلاه تكافل الراجحي 5.5 في المائة، بينما شهدت وحدات الراجحي ريت مكاسب بلغت 4.9 في المائة.

قابل ذلك تراجعت أسهم 133 شركة تصدرها مجموعة الحكير المنخفضة 4.3 في المائة، فيما هبطت أسهم بنك الجزيرة 3.7 في المائة وسط تداولات مكثفة، رغم إعلان البنك عن نمو أرباحه للربع الثاني بواقع 51.5 في المائة لتصل 251.2 مليون ريال.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
استحي على روحك يالعبده التكرونيه .
الملل
ياخسارة عمليات التجميل ياليتك سويتي عملية تجميل في الاساس
fares
لا رده الله خله يتربى
رااايق
كلن يرجع على ماكان عليه * الفن الأصيل ** بس باقي الطار ونخلص *هههههههههههههههه أستغفر الله و أتوب إليه **
fares
عوضك على الله

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