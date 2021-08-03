خطوات طباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا

فاطمة المالكي (صدى):
كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن خطوات لطباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا وتقديمه إلى الجهات التي تطلبه من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يمكن إخلاء الطرف من خلال اختيار خدمة إخلاء الطرف للمواطنين من قائمة «الخدمات الإلكترونية» على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن الضغط على أيقونة «توجه للخدمة» في أسفل صفحة الخدمة.
وأشار إلى أن بعد ذلك يتم الدخول من خلال خدمة النفاذ الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وسيتم إرسال رمز التأكيد المؤقت على الجوال المسجل ثم إدخاله والضغط على متابعة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية؛ حيث ستظهر الصفحة الخاصة بحساب المستفيد، وهنا يمكنه الضغط على «إخلاء طرف» ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.
وقال بنك التنمية الاجتماعية، أن في صفحة الخدمة يمكن طباعة إخلاء الطرف الخاص بالمستفيد، كما يمكن طباعته لشخص متوفي، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.