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خطوات طباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا

منذ ساعة
1671
خطوات طباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا

فاطمة المالكي (صدى):
كشف بنك التنمية الاجتماعية، عن خطوات لطباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا وتقديمه إلى الجهات التي تطلبه من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يمكن إخلاء الطرف من خلال اختيار خدمة إخلاء الطرف للمواطنين من قائمة «الخدمات الإلكترونية» على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن الضغط على أيقونة «توجه للخدمة» في أسفل صفحة الخدمة.

وأشار إلى أن بعد ذلك يتم الدخول من خلال خدمة النفاذ الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وسيتم إرسال رمز التأكيد المؤقت على الجوال المسجل ثم إدخاله والضغط على متابعة، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية؛ حيث ستظهر الصفحة الخاصة بحساب المستفيد، وهنا يمكنه الضغط على «إخلاء طرف» ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية.

وقال بنك التنمية الاجتماعية، أن في صفحة الخدمة يمكن طباعة إخلاء الطرف الخاص بالمستفيد، كما يمكن طباعته لشخص متوفي، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

خدمات إلكترونية
بنك التنمية الاجتماعية
إخلاء الطرف

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
استحي على روحك يالعبده التكرونيه .
الملل
ياخسارة عمليات التجميل ياليتك سويتي عملية تجميل في الاساس
fares
لا رده الله خله يتربى
رااايق
كلن يرجع على ماكان عليه * الفن الأصيل ** بس باقي الطار ونخلص *هههههههههههههههه أستغفر الله و أتوب إليه **
fares
عوضك على الله

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