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جنرال موتورز تزيح الستار عن سيارتها العائلية الجديدة وتكشف عن ثمنها

منذ ساعة
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جنرال موتورز تزيح الستار عن سيارتها العائلية الجديدة وتكشف عن ثمنها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت جنرال موتورز الستار عن سيارتها العائلية الجديدة التي صممتها مع SAIC الصينية لتكون واحدة من أكثر المركبات العائلية تميزا وأرخصها ثمنا.

وتميزت السيارة الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم طوله 5 أمتار و15 ملم، عرضه 184 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 280 سم، أما عجلاتها فأتت بمقاس 16 إنشا، أما قمرتها من الداخل فمجهزة بعدة صفوف من المقاعد تتسع لـ 6 أو 8 ركاب، وفيها نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية، وزودت القمرة بأحدث أنظمة التدفئة والتكييف.

وستزود المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات، كما ستطرح منها نسخ خاصة مصممة لمحبي الرحلات في الطبيعة، مجهزة بعجلات وأنظمة تعليق للطرق الوعرة، ويمكن التحكم بوضعيات سقفها وجوانب هيكلها لتتحول السيارة إلى منزل مصغر على عجلات، ستبدأ أسعارها من 9100 دولار.

سيارات
جنرال موتورز
المركبات العائلية

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3046
منذ 25 دقيقة
شي جميل

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أحدث التعليقات

الملل
ياخسارة عمليات التجميل ياليتك سويتي عملية تجميل في الاساس
fares
لا رده الله خله يتربى
رااايق
كلن يرجع على ماكان عليه * الفن الأصيل ** بس باقي الطار ونخلص *هههههههههههههههه أستغفر الله و أتوب إليه **
fares
عوضك على الله
ابوفيصل
والله العرض سيئه أكثر من منافعه حسبي الله على من قام به ومن عرضه فقد فتح الصغار عن أشياء هم غنيين عنها ابني ذو...

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