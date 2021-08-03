أطعمة تساعد في التغلب على مشاكل ضعف العظام

أميرة خالد (صدى):
يستطيع المرء الحفاظ على صحة العظام من خلال اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كما أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تجعل عظامك صحية وأقوى بمرور الوقت.
ويحتوي الزبادي على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام الصحية، فضلًا عن البروتينات والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم وفيتامين د، هذه المكونات الرئيسة تقوي العظام وتقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
ويعرف التوفو باسم الطعام الصديق للعظام، غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والبروتينات التي تعتبر أساسية في الحفاظ على صحة عظامك، فيما يحتوي البيض على عناصر غذائية قيمة تساعد في تغذية العظام، كما أنه غني بفيتامين د، ويلعب فيتامين د دورا رئيسا في امتصاص الكالسيوم في العظام ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.
وتعد المكسرات مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب، كما أن المكسرات البرازيلية هي مصادر غنية بالسيلينيوم، التي تعزز جودة بروتينات الغضاريف، فيما يمكن للأسماك الدهنية أن تقلل من آلام المفاصل وتيبس العضلات، كما إنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في التعامل مع مشكلة ضعف العظام.
ويضم التوت والكرز، مادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة التي تساعد على تقليل المواد الكيميائية الالتهابية في الجسم، علاوة على ذلك، يساعد الكرز الأسود في تقليل مستويات حمض البوليك؛ ما يساعد في منع النقرس، كما يحتوي الكركم على عنصر قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين، يمكن استخدامه بسهولة في الحساء والخضراوات والكاري ومع الحليب.
ويشمل البصل والثوم على كميات جيدة من مادة الكيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة تعمل على تقليل الالتهاب، البصل الأحمر غني بشكل خاص بمضادات الأكسدة، فيما يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يمكن أن يساعد في التحكم في أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.