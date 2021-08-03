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أمير القصيم يؤكد على أهمية دور القطاع الثالث لتقديم برامج مستدامة للأيتام

منذ 12 ساعة
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أمير القصيم يؤكد على أهمية دور القطاع الثالث لتقديم برامج مستدامة للأيتام

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات لدعم جميع فئات المجتمع ، من خلال البرامج والمبادرات التي أولتها القيادة الرشيدة أعزها الله ، اهتماما كبيراً ، لتمكين القطاع الثالث لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030.

وأشار سمو أمير القصيم أن الجهود التي تبذلها الجمعيات المرتبطة برعاية الأيتام من وضوح رؤيتها ورسالتها لتقديم الخدمات للمستفيدين بمهنية عالية عبر برامج مستدامة للعناية بالأيتام وتوفير حياة كريمة تترجم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة للجمعيات .

وأشاد سمو أمير القصيم بما اطلع عليه من جهود لجمعية أبوة لرعاية الأيتام بمحافظة عنيزة ، من خلال العناية برعاية نوعيّة للأيتام في عنيزة بمبادرات إبداعية ومنظومة تقنية وشراكة مجتمعية مع عدد من الجهات الداعمة .

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس جمعية أبوة لرعاية الأيتام بمحافظة عنيزة الدكتور عبدالله الطريف ، الذي سلمه التقرير السنوي لمنجزات أعمال الجمعية.

واستمع سمو أمير القصيم من رئيس الجمعية عن ما قدمته من جهود للمستفيدين حيث بين أن عدد المستفيدين من برامج التمكين لليتيم 385 مستفيد خلال العام الماضي ، مستعرضا ما تم تقديمه من برامج للأيتام شملت التدريب والتعليم والتأهيل لسوق العمل ، بالإضافة الى مشاركة الأيتام في المناسبات الوطنية .

حضر الإستقبال الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم .

 

 

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