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القويز: حجم السوق المالية تجاوز نسبة 90% من الاقتصاد باستثناء أرامكو

منذ ساعة
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القويز: حجم السوق المالية تجاوز نسبة 90% من الاقتصاد باستثناء أرامكو

الرياض (صدى):
أكد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن حجم السوق المالية تجاوز نسبة 90 % من الاقتصاد باستثناء شركة "أرامكو"، ليتجاوز مستهدفات الهيئة البالغة 85% .

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن حجم السوق المالية في ‎المملكة أصبح إلى حد كبير منافس عالميا، مبينا أن ‎متوسط عدد الشركات في السوق المالية السعودية قد يكون أقل من نظراءه في الأسواق الأخرى المماثلة لها في الحجم ، لكن متوسط حجم الشركة المدرجة في السوق السعودية أكبر من الشركات الأخرى.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون السوق أكثر استيعاب للمستفيدين من السوق المالي، مضيفا" إذا نظرنا إلى وتيرة الطروحات في السوق المالية مع تنامي الشركات المطروحة نجد أننا تعدينا المستهدف ووصلنا إلى 90% من حجم الاقتصاد باستثناء شركة ارامكو".

 

المملكة
الاقتصاد
أرامكو
السوق المالية

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