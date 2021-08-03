بالفيديو.. أضرار خطيرة في برج سكني بالصين بسبب قوة الرياح

بكين (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن أضرار خطيرة لحقت بأحد الأبراج السكنية في الصين بسبب الرياح القوية التي تجتاحها.
وأظهر الفيديو، لحظة تطاير واجهة العمارة السكنية الكبيرة نتيجة قوة الرياح عليها؛ حيث اقتلعت الدهانات الخاصة بالواجهة وتطايرت قطعًا بفعل الهواء الشديد وسط انتشار الأتربة والغبار.
وكان الإعصار إن-فا، قد اقتلع الأشجار وأغرق المدن والبلدات بمياه يصل عمقها حتى نصف متر في شرق الصين، حيث أوقفت حينها حركة الملاحة البحرية والجوية والسكك الحديد عبر مساحات شاسعة من الساحل خصوصا حول ميناء الشحن الرئيسي في نينغبو، وضرب الإعصار الساحل بعدما تراجعت شدته وصاحبته رياح وصلت سرعتها إلى 38 مترًا في الثانية (نحو 137 كيلومترًا في الساعة).