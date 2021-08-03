نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أضرار خطيرة في برج سكني بالصين بسبب قوة الرياح

منذ ساعة
890
1
بالفيديو.. أضرار خطيرة في برج سكني بالصين بسبب قوة الرياح

بكين (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن أضرار خطيرة لحقت بأحد الأبراج السكنية في الصين بسبب الرياح القوية التي تجتاحها.

وأظهر الفيديو، لحظة تطاير واجهة العمارة السكنية الكبيرة نتيجة قوة الرياح عليها؛ حيث اقتلعت الدهانات الخاصة بالواجهة وتطايرت قطعًا بفعل الهواء الشديد وسط انتشار الأتربة والغبار.

وكان الإعصار إن-فا، قد اقتلع الأشجار وأغرق المدن والبلدات بمياه يصل عمقها حتى نصف متر في شرق الصين، حيث أوقفت حينها حركة الملاحة البحرية والجوية والسكك الحديد عبر مساحات شاسعة من الساحل خصوصا حول ميناء الشحن الرئيسي في نينغبو، وضرب الإعصار الساحل بعدما تراجعت شدته وصاحبته رياح وصلت سرعتها إلى 38 مترًا في الثانية (نحو 137 كيلومترًا في الساعة).

الصين
إعصار
الرياح
عمارة سكنية

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3046
منذ 23 دقيقة
نسال الله السلامة والعافية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
ياخسارة عمليات التجميل ياليتك سويتي عملية تجميل في الاساس
fares
لا رده الله خله يتربى
رااايق
كلن يرجع على ماكان عليه * الفن الأصيل ** بس باقي الطار ونخلص *هههههههههههههههه أستغفر الله و أتوب إليه **
fares
عوضك على الله
ابوفيصل
والله العرض سيئه أكثر من منافعه حسبي الله على من قام به ومن عرضه فقد فتح الصغار عن أشياء هم غنيين عنها ابني ذو...

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1075 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 10 دقائق 1401
"الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
"الأمن البيئي" يوقف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
منذ 15 دقيقة 1419
الدمام أعلى ‏مدن المملكة حرارة اليوم
الدمام أعلى ‏مدن المملكة حرارة اليوم
منذ 21 دقيقة 1406
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
منذ 25 دقيقة 1474
فيديو يكشف اختلاف ملامح ملكة كابلي قبل الشهرة
فيديو يكشف اختلاف ملامح ملكة كابلي قبل الشهرة
منذ 35 دقيقة 717
خطوات طباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا
خطوات طباعة إخلاء الطرف إلكترونيًّا
منذ 40 دقيقة 1598
وزارة العدل: خدمة الموثّق تنجز أكثر من 230 ألف عملية توثيق منذ مطلع العام الجاري
وزارة العدل: خدمة الموثّق تنجز أكثر من 230 ألف عملية توثيق منذ مطلع العام الجاري
منذ ساعة 1677
هجوم على الفنانة وعد بسبب وصلة رقص داخل غرفة نومها
هجوم على الفنانة وعد بسبب وصلة رقص داخل غرفة نومها
منذ ساعة 1410
بالفيديو.. أضرار خطيرة في برج سكني بالصين بسبب قوة الرياح
بالفيديو.. أضرار خطيرة في برج سكني بالصين بسبب قوة الرياح
منذ ساعة 890
وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
منذ ساعة 1794