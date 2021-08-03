أمين يونس يقترب من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير ألمانية أن لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أمين يونس اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت التقارير أن أمين يونس يمتلك عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، موضحة أن اللاعب لا يُمانع من الانضمام إلى صفوفه، ولكنه لم يكشف عن هوية الفريق.
ويذكر أن الألماني يونس يلعب في صفوف الفريق بنادي آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء قادمًا من نابولي الإيطالي، وسيتعين على النادي الألماني تفعيل البند من أجل بيعه.