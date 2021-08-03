أبرز 5 سيارات سيدان في المملكة والكشف عن أسعارها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تحظي السيارات من طراز السيدان بمكانة كبيرة بين المستهلكين، بفضل اتساع مقصورتها و أدائها القوي، بالإضافة التجهيزات التي تطرحها كل شركة لتنافس الأخرى.
وسلط تقرير الضوء على ، أبرز 5 سيارات سيدان في المملكة بأسعار مختلفة موديلات 2021:
1 ـ نيسان ألتيما
حصلت السيارة نيسان التيما 2021 على خيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي ينتج قوة 188 حصان، والأخر بسعة 2000 سي سي تيربو، يمكنه اخراج قوة قدرها 248 حصان، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، تتسارع السيارة بالمحرك 2500 من 0 الي 100 كم في خلال 6 ثوان، و تستهلك السيارة 6.2 لتر لكل 100 كم، وتبلغ سعر الفئة الأولى S بسعر 98 ألف ريال، الفئة الثانية SV بسعر 107 ألف ريال، الفئة الثالثة TURBO S بسعر 115 ألف ريال، الفئة الرابعة SL بسعر 126 ألف ريال، الفئة الخامسة TURBO S بسعر 135 ألف ريال.
2 ـ رينو ميجان
زودت سيارة رينو ميجان 2021 بمحركين، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، و الثاني 2000 سي سي، يخرج قوة قدرها 140 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 209 كلم، متصلان بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء،ويبلغ أسعار السيارة الفئة الأولى PE بسعر57 ألف ريال، الفئة الثانية SE بسعر 67 ألف ريال، الفئة الثالثة PE بسعر 69 ألف ريال، الفئة الرابعة LE بسعر 74 ألف ريال، الفئة الخامسة LE بسعر 85 ألف ريال، الفئة السادسة GT HD بسعر 138 ألف ريال، الفئة السابعة RS بسعر 161 ألف ريال.
3 ـ هيونداي النترا
وفرت سيارة هيونداي 2021 بخيارين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127 حصان، و 155 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي مكون من 6 سرعات، أما المحرك الثاني رباعي الأسطوانات أيضا، ولكن بسعة 2000 سي سي، يخرج قوة 159 حصان، و 191 نيوتن متر، بصندوق سرعة اتوماتيكي من 6 غيارات، ونظام الدفع امامي للعجلات، ويبلغ سعر الفئة الأولى STANDARD بسعر 64 ألف ريال، والفئة الثانية GL بسعر 66 ألف ريالالفئة الثالثة BASE بسعر 66 ألف ريال, الفئة الرابعة GL بسعر 66 ألف ريال, الفئة الخامسة GLS بسعر 74 ألف ريال.
4 ـ تويوتا كامري
تتميز سيارة تويوتا كامري 2021 بنوعين من المحركات، الأول سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 200 حصان، والثاني بسعة 3500 سي سي، يخرج قوة قدرها 301 حصان، تتسارع السيارة للمحرك رباعي الأسطوانات من صفر إلى 100 كم خلال 9.3 ثانية، أما محرك الست أسطوانات سعة 3.5 لتر يتسارع من صفر إلى 100 كم خلال 6.3 ثانية، ويبلغ الفئة الأولى بسعر 97 ألف ريال، الفئة الثانية LE 2500 بسعر 97 ألف ريال، الفئة الثالثة LE HEV بسعر 101 ألف ريال، الفئة الرابعة GLE TOURING بسعر 106 ألف ريال، الفئة الخامسة GLE بسعر 111 ألف ريال، الفئة السادسة SE بسعر 112 ألف ريال، الفئة السابعة GRANDE HYBRID بسعر 145 ألف ريال، الفئة الثامنة GRANDE بسعر 145 ألف ريال،الفئة التاسعة LUMIERE HYBRID بسعر 150 ألف ريال.
5 ـ فورد توروس
تعتمد سيارة فورد توروس 2021 على محرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 240 حصان، و عزم الدوران 365 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ8 سرعات، وتستهلك وقود لتر كل 15.6 كم، ويبلغ سعر الفئة الأولى ECOBOOST AMBIENT بسعر 127 ألف ريال،الفئة الثانية ECOBOOST TREND بسعر 135 ألف ريال.