بالفيديو.. لقطات غريبة في أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
شهدت أحداث أولمبياد طوكيو 2020، بحلول الأسبوع الثاني، كثير من اللقطات الغريبة، ابرزها حادث قائد الدراجات الاسترالي ألكسندر بورتر.
و شعر المتابعون بخوف شديد عندما سقط الرياضي وانفصل مقود دراجته عن الدراجة خلال سباق السرعة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أنه لم يتسبب في عرقلة أي من زملائه الآخرين.
وفي مشهد آخر، قفز عدد من السباحين في المياه مع بدء الإشارة، لكن الآخرين كان عليهم الانتظار إلى حين مرور قارب التصوير أمامهم مباشرة.
وقام منظمو البطولة بإعادة السباق للمرة الثانية بعد 10 دقائق، وتأمين طريق واضح للرياضيين في الماء.
ولفتت السباحة الأمريكية ليديا جاكوبي البالغة من العمر 17 عاما الأنظار، عندما سقطت نظارتها الواقية من عينيها على فمها أثناء السباق، وظلت هكذا لأنها لم تكن قادرة على تعديلها أثناء السباحة.
في حين واجهت اللاعبة الكندية باميلا وير خطرًا بعدما انزلقت قدماها على المنصة وقفزت بطريقة غريبة لتسجل 0.0.