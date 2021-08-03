نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. لقطات غريبة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة
2249
بالفيديو.. لقطات غريبة في أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
شهدت أحداث أولمبياد طوكيو 2020، بحلول الأسبوع الثاني، كثير من اللقطات الغريبة، ابرزها حادث قائد الدراجات الاسترالي ألكسندر بورتر.

و شعر المتابعون بخوف شديد عندما سقط الرياضي وانفصل مقود دراجته عن الدراجة خلال سباق السرعة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث أنه لم يتسبب في عرقلة أي من زملائه الآخرين.

وفي مشهد آخر، قفز عدد من السباحين في المياه مع بدء الإشارة، لكن الآخرين كان عليهم الانتظار إلى حين مرور قارب التصوير أمامهم مباشرة.

وقام منظمو البطولة بإعادة السباق للمرة الثانية بعد 10 دقائق، وتأمين طريق واضح للرياضيين في الماء.

ولفتت السباحة الأمريكية ليديا جاكوبي البالغة من العمر 17 عاما الأنظار، عندما سقطت نظارتها الواقية من عينيها على فمها أثناء السباق، وظلت هكذا لأنها لم تكن قادرة على تعديلها أثناء السباحة.

في حين واجهت اللاعبة الكندية باميلا وير خطرًا بعدما انزلقت قدماها على المنصة وقفزت بطريقة غريبة لتسجل 0.0.

طوكيو
غريبة
لقطات
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو 2020
ألكسندر بورتر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ربما ركب شريحة في مخه - تساعده على معرفة مصدر الأخطار حوله
د محمد ماجد بخش
جولدا مائير في السينما والتليفزيون مسلسل رأفت الهجان بطولة محمود عبد العزيز - ويسرا ووقام بدور جولدا مائير الفنانة أنعام سالوسة إنتاج 1990 مسلسل ...
د محمد ماجد بخش
لو تعمل مسلسل جولدمائير .. كفو له
رااايق
تحمس فجأة * بس توجه غلط ( مين طفى النور )** ههههههههههههههههه
رااايق
وليه مقرب من المنحدر ** زين لك * دحدرت أو تزحلطة ** هههههههههههههه

أخر الأخبار

وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد
منذ 16 دقيقة 1466
نجل حميدان التركي ينشر رسالة صوتية لوالده بعد زيارة شقيقتيه له
نجل حميدان التركي ينشر رسالة صوتية لوالده بعد زيارة شقيقتيه له
منذ 20 دقيقة 1517
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 26 دقيقة 1509
جنرال موتورز تزيح الستار عن سيارتها العائلية الجديدة وتكشف عن ثمنها
جنرال موتورز تزيح الستار عن سيارتها العائلية الجديدة وتكشف عن ثمنها
منذ 30 دقيقة 1480
أطعمة تساعد في التغلب على مشاكل ضعف العظام
أطعمة تساعد في التغلب على مشاكل ضعف العظام
منذ 36 دقيقة 1471
منحوس او احد داعي عليه
منحوس او احد داعي عليه
منذ 50 دقيقة 471
مضاربة دامية على طريق سريع
مضاربة دامية على طريق سريع
منذ 56 دقيقة 551
لحظة انقاذ فتاة خطفها رجل
لحظة انقاذ فتاة خطفها رجل
منذ ساعة 647
القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي بالقصيم
القبض على مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي بالقصيم
منذ ساعة 1694
أمين يونس يقترب من دوري المحترفين
أمين يونس يقترب من دوري المحترفين
منذ ساعة 1912