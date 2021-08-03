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السيسي: مش معقول 20 رغيف عيش بسعر سيجارة

منذ 6 دقائق
1372
السيسي: مش معقول 20 رغيف عيش بسعر سيجارة

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى.

وقال السيسي: "جه الوقت ان رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة"، مضيفًا: "الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الامر لازم يتوقف".

وجاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية المصرية، إضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.

مصر
عبدالفتاح السيسي
رغيف العيش
سايلو فودز

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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