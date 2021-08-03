السيسي: مش معقول 20 رغيف عيش بسعر سيجارة

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بأن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى.
وقال السيسي: "جه الوقت ان رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة"، مضيفًا: "الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الامر لازم يتوقف".
وجاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية المصرية، إضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.