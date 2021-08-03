شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني عن وظائف صحية وإدارية بالقطاع الخاص بالرياض برواتب تصل 8 الاف ريال، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم.
وتضمنت الوظائف: ممثل مبيعات هاتفية "وظيفتان"ممرض أو ممرضة العدد 6 وظائف، محاسب "العدد 3 وظائف"، أخصائية تغذية، استقبال مرضى "العدد 3 وظائف"، صيدلي " العدد 3 وظائف ".
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الأن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 24/12/1442هـ الموافق 03/08/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم من خلال موقعها الإلكتروني.