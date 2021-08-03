نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. فنانات تشكيليات يقدمن لوحات فنية للموارد البشرية بتبوك

منذ 7 ساعات
1527
بالصور.. فنانات تشكيليات يقدمن لوحات فنية للموارد البشرية بتبوك

عطاالله العمراني (صدى):
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر قدمت فنانات تشكيليات من تبوك مجموعة من اللوحات المعبرة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحضور رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية بتبوك الأستاذة نسرين بصري وكان باستقبالهم مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بتبوك الأستاذ علي بن مهدي العطوي والذي أثني على عمل الفنانات ومؤكداً دعم الوزارة لهم

وذكر مدير عام فرع الوزارة بتبوك الأستاذ منيف بن هابس الحربي ان جهود المملكة كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بتعريف بمخاطر وآثار هذه الجريمة وسبل التصدي لها، وأفضل الممارسات لكشف وحماية ضحاياها وحرص الوزارة على تطوير الآليات والإجراءات لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

أخر الأخبار

السيسي: مش معقول 20 رغيف عيش بسعر سيجارة
السيسي: مش معقول 20 رغيف عيش بسعر سيجارة
منذ 6 دقائق 1356
شركة الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
شركة الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
منذ 11 دقيقة 1341
امرأة كادت ان تفقد حياتها اثناء الاحتفال
امرأة كادت ان تفقد حياتها اثناء الاحتفال
منذ 21 دقيقة 518
رجل محظوظ ينجو من موت محقق
رجل محظوظ ينجو من موت محقق
منذ 26 دقيقة 513
اغرب مكان للهروب من الشرطة
اغرب مكان للهروب من الشرطة
منذ 31 دقيقة 530
بالصور.. إصابة شخص في حادث تصادم بالمخواة
بالصور.. إصابة شخص في حادث تصادم بالمخواة
منذ 35 دقيقة 1624
بريطانيا تغري الشباب لأخذ اللقاح بتذاكر سينما وساندويتش كباب
بريطانيا تغري الشباب لأخذ اللقاح بتذاكر سينما وساندويتش كباب
منذ 40 دقيقة 1598
بالصور.. احتراق سيارة فنانة مصرية إثر تعرضها لحادث
بالصور.. احتراق سيارة فنانة مصرية إثر تعرضها لحادث
منذ 46 دقيقة 719
طرق منزلية لعلاج التهاب "الضرع" عند النساء بعد الولادة
طرق منزلية لعلاج التهاب "الضرع" عند النساء بعد الولادة
منذ 51 دقيقة 1700
بالفيديو.. "الخثلان": يفترض على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك أن توضح مقدار التطهير 
بالفيديو.. "الخثلان": يفترض على قوائم الهيئات الشرعية في البنوك أن توضح مقدار التطهير 
منذ 56 دقيقة 1506