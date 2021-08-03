بريطانيا تغري الشباب لأخذ اللقاح بتذاكر سينما وساندويتش كباب

لندن (صدى):
يدرس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصدار قرار وتخصيص ميزانية لإغراء الشبان بالإقبال على التطعيم في مقابل تحمل الدولة كلفة نقلهم وإعادتهم إلى منازلهم على رحلات «أوبر»، وإعطاء كل منهم ساندويتش كباب مجاناً.
وذكرت تقارير صحافية، أنه يمكن تكليف شركات «الديلفري» بتوصيل البيتزا إليهم في منازلهم، وذلك في محاولة إلى إقناع الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة بالحضور إلى مراكز التطعيم.
ومن المتوقع أن تتم دعوة عشرات الملايين من البريطانيين إلى الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك، بعدما تم التيقن من أن اللقاحات هي السلاح الأقدر على كبح جموح سلالة دلتا المتحورة وراثياً التي ظهرت في الهند في أكتوبر 2020.
وكشفت التقارير، أن مشروع إعطاء الجرعة الثالثة سيبدأ في سبتمبر القادم، وسيخضع له نحو 23 مليون نسمة ممن هم أكبر من 50 عاماً، إلى جانب الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكوادر الخدمة الصحية، ودور رعاية المسنين.