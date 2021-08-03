بالصور.. إصابة شخص في حادث تصادم بالمخواة

إبراهيم الزهراني (صدى):
كشف المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 7:34 صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "المخواة - بطاط" .
وأوضح عماد الزهراني، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق الإسعافية ومسح الموقع اتضح وجود إصابة محتجزة بالموقع بداخل السيارة.
وأشار إلى أنه تم التخلص من الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني وبعد ذلك تم الكشف على الإصابة وكانت إصابته خطيرة وتم التعامل معه إسعافيًا أيضاً، ونقله إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.