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بالصور.. إصابة شخص في حادث تصادم بالمخواة

منذ 35 دقيقة
1624
بالصور.. إصابة شخص في حادث تصادم بالمخواة

إبراهيم الزهراني (صدى):
كشف المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 7:34 صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "المخواة - بطاط" .

وأوضح عماد الزهراني، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق الإسعافية ومسح الموقع اتضح وجود إصابة محتجزة بالموقع بداخل السيارة.

وأشار إلى أنه تم التخلص من الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني وبعد ذلك تم الكشف على الإصابة وكانت إصابته خطيرة وتم التعامل معه إسعافيًا أيضاً، ونقله إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.

الهلال الاحمر
حادث تصادم
منطقة الباحة
طريق المخواه بطاط

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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