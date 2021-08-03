بالصور.. احتراق سيارة فنانة مصرية إثر تعرضها لحادث

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية سمر لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي، الأحد الماضي
ونتج عن الحادث احتراق السيارة بشكل كامل، بالإضافة إلى إصابة الفنانة المصرية سمر بجروح بالغة، تطلبت تدخلا جراحيا عاجلا.
وكشفت التحريات بأن الفنانة كانت على طريق الساحل الشمالي، أثناء عودتها من هناك إلى القاهرة، عقب إحياء حفل في ناد شهير هناك.
وأضافت أن السيارة التي كانت تستقلها، انقلبت ما أدى لاشتعال النيران، حيث ذهبت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعدما اتصل عدد من الأشخاص بالإسعاف والنجدة، وتم نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية وتحديد الإصابة.