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حياة الفهد تنفي شائعة وفاتها بصورة داخل مطعم

منذ ساعة
877
حياة الفهد تنفي شائعة وفاتها بصورة داخل مطعم

خالد الظفيري (صدى):
تصدرت الفنانة الكويتية حياة الفهد قائمة محتويات الاكثر بحثاً على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

وسرعان ما نفت حياة الفهد شائعات وفاتها بنشر صورة من زيارتها لأحد مطاعم المأكولات العراقية في دبي، مع مدير أعمالها يوسف الغيث، وتوجهت بالشكر لإدارة المطعم على حسن ضيافتهم.

يُذكر أن شائعة وفاة الكويتية حياة الفهد تأتي بعد مرور يومين على وفاة الفنانة انتصار الشراح، التي نعتها "الفهد" بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وفاة
جوجل
حياة الفهد
فيروس كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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