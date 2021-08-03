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ظهور زعيم كوريا الشمالية بكدمة وضمادة الجروح على رأسه

منذ ساعة
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ظهور زعيم كوريا الشمالية بكدمة وضمادة الجروح على رأسه

بيونج يانج (صدى):
ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال نشاطه العام الأسبوع الماضي، وعلى رأسه من الخلف بقعة داكنة وضمادة جروح.

وذكرت مصادر، أن "أحدث لغز صحي" يأتي بعد اعتراف نادر في وسائل الإعلام الرسمية، بمخاوف بشأن خسارة كيم كيلوجرامات من وزنه، خلال مايو الماضي.

وقال رجل من بيونج يانج على التلفزيون الرسمي، إن سكان كوريا الشمالية قلقون ويذرفون دموعاً بشأن "هزال" زعيمهم.

وأشار تقرير إلى أن ساعة سويسرية يضعها كيم على معصمه، قد تكون دليلاً على أنه بات أكثر نحافة، إذ بدت وكأنها مثبتة بشكل أكثر إحكاماً.

واستكمل أن أجهزة الاستخبارات لطالما تابعت وزن الزعيم الكوري الشمالي، بحثاً عن أدلة بشأن استقرار نظامه، لا سيّما أن أفراداً من أسرته أُصيبوا سابقاً بمرض القلب.

وتابع أن سبب أو طابع البقعة الخضراء الداكنة الكبيرة، أو الكدمة، على الجانب الأيمن الخلفي من رأس كيم، والتي كانت مغطاة بضمادة في بعض اللقطات، لا يزالان مجهولين، لافتة إلى صعوبة تشخيص الأمر باستخدام الصور فقط.

كوريا الشمالية
كيم جونج أون
الجروح
ضمادة

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1468
منذ 22 دقيقة
يمكن كان سكران وطاح والسكره قويه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2405
منذ 21 دقيقة
اشغلتونا بحما--- القايله ذا

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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