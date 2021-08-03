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الأمن السيبراني يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديث متصفح chrome

منذ ساعة
1851
الأمن السيبراني يصدر تحذير عالي الخطورة بشأن تحديث متصفح chrome

الرياض (صدى):
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث في متصفح Google Chrome.

وقال المركز أن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة «Windows» وMac وLinux، مبينا أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.131، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر رابط كروم، موضحا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

وأفاد المركز بأن طريقة التحديث تتمثل في ما يلي: افتح Chrome، ثم في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome، موضحا أن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة Google Chrome، ثم سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم النقر على إعادة التشغيل.

الأمن السيبراني
الثغرات
متصفح chrome

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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