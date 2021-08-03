مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع، أخصائي معلومات المشروع، مدير الإنشاءات، مراقب مستندات أول.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق موقع شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير.