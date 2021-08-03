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مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

منذ ساعة
1757
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع، أخصائي معلومات المشروع، مدير الإنشاءات، مراقب مستندات أول.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق موقع شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير.

 

 

وظائف
البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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