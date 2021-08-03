خبيرة تغذية: تناول الطعام قبل النوم يساعد على حرق الدهون

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذرت خبيرة تغذية روسية، اليوم الثلاثاء، من الذهاب إلى النوم بمعدة خاوية، دون تناول الطعام.
وأوضحت الدكتورة أنجيليكا تشيج، أن الجسم يُنتج هرمون السوماتوتروبين الذي يُحرق الدهون، إلى منتصف الليل.
وقالت: "من أجل أن ينتج الجسم هذا الهرمون؛ لا بد من خطوتين: الخطوة الأولى يجب قبل الخلود للنوم تناول بياض بيضتين مسلوقتين، والخطوة الثانية يجب الخلود للنوم قبل الساعة الحادية عشرة ليلًا. وفي الصباح سيكشف لك الميزان أن الوزن انخفض بمقدار 300 غرام".
وأشارت الأخصائية، إلى المواد الغذائية التي يجب عدم الاستغناء عنها ومنها: لحم الدجاج، والديك الرومي، والأسماك، والبيض، واللحوم غير الدهنية.
وتابعت: يجب ألا ننسى الفواكه والخضروات والبقول والحبوب الغنية بالألياف الغذائية. وهذه الألياف بالذات مسؤولة عن عمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية، والحفاظ على الشعور بالشبع والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن مرضى السكري والسرطان.