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بالفيديو.. مواطن يحول جزءا من منزله إلى متحف للتقنيات التراثية بنجران

منذ ساعة
1892
بالفيديو.. مواطن يحول جزءا من منزله إلى متحف للتقنيات التراثية بنجران

نجران (صدى):
خصص أحد المواطنين في قرية الحرشف في محافظة حبونا والتي تبعد عن مدينة نجران 60 كلم جزءا من منزله الواقع على الشارع الرئيس في القرية، ليكون متحفاً للمقتنيات التراثية .

و تنوعت المقتنيات التراثية ما بين الأدوات المنزلية والجلدية وغيرها من المقتنيات والمعدات الزراعية التي كانت تستخدم في الماضي،.

وقال مهدي آل سويد أن الغاية من فكرة المتحف الاحتفاظ بتراث الآباء والأجداد، وإتاحة الفرصة للأبناء للاطلاع عليها، ومعرفة كيف كان يعيش أجدادهم.

وأضاف "هوايتي جمع التراث جمعت هذه المقتنيات منذ 30 عاما، وبنيت المكان المخصص لها منذ 5 سنوات", مؤكدا أن المتحف يستقبل الزوار بجميع الاعمار فهو معتمد ومرخص من الهيئة.

وأثنى على جهود المملكة في دعم السياحة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة تصدر أولوية المملكة 2030.

نجران
مواطن
التقنيات التراثية

التعليقات

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أحدث التعليقات

محمد
لايجب التعميم على كل الشيعة على شخص او اثنين عملوا اعمال ارهابية
لا يهمونك انا مجنونك
كلب وفطس والحمدلله
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خبير زمانه
الله يقوي الدوله على الخارجين على النظام والذين يعملون لمصالح اجنبيه والشعب مع الدوله ضد من يريد الافساد بالوطن ولحمته
خالد
سلق مجمعه . الله يهديها بس

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