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شركات العمرة تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات بملياري ريال

منذ 35 دقيقة
1681
شركات العمرة تلجأ إلى القضاء لإلغاء غرامات بملياري ريال

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 540 شركة عمرة تتجه للجوء إلى القضاء لإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة المفروضة عليها، والمقدرة بنحو ملياري ريال.

وجاء ذلك بعدما تسلمت إحدى الشركات حكما ابتدائيا بإلغاء الغرامات من الدائرة المعنية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ضد إدارة الوافدين بمديرية الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.

ويصل إجمالي مبالغ مخالفات الشركات التي تم تغريمها بكسر التاشيرة في إحدى الشركات إلى 200 مليون، وأخرى 150 مليون ريال، كما بلغ إجماليها على الشركات المتضررة نحو ملياري ريال، وتسعى جميع الشركات التي عليها غرامات لرفع دعاوى مماثلة للشركة التي كسبت القضية الخاصة بكسر التأشيرة، بحسب صحيفة "الوطن" .

 

 

القضاء
غرامات
كسر التأشيرة
شركات العمرة

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أحدث التعليقات

اتي هلالي
النصر يكفيه الداعم الخفي برتبة مستشار
سالم الروقي
انت خلاص اعتزلت واعتذرت وترحع لنا النساء والنساء .
رااايق
ههههههههههههههههههههههه من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!! يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه** لايطلبها...
قرم
الله يرحم من ماات.
فهد العتيبي
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من مثل وساعد في اخراج وتصوير وجميع الطاقم وعلى ام بي سي ومن هو قائم عليها

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