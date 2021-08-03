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"الغذاء والدواء" تسعى لإلزام المطاعم بقوائم وجبات خالية من الحساسية

منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تسعى لإلزام المطاعم بقوائم وجبات خالية من الحساسية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مشروع الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الطعام؛ حيث ينص على تخصيص قائمتي طعام منفصلتين وخاليتين من المكونات المسببة لحساسية الطعام.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك مثل الجلوتين كالقمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن، سواء الأنواع الأصلية منها أو المهجنة ومنتجاتها، إضافةً إلى البيض ومنتجاته، لافتة إلى أنه يمكن لصاحب المنشأة تخصيص قوائم طعام منفصلة إضافية خالية من أحد المكونات المسببة لحساسية الطعام الأخرى.

وأشارت إلى أن ذلك مثل القشريات ومنتجاتها، والأسماك ومنتجاتها، والفول السوداني ومنتجاته، والمكسرات ومنتجاتها، والحليب ومنتجاته، والكرفس ومنتجاته، والخردل ومنتجاته، وبذور السمسم ومنتجاتها، والرخويات ومنتجاتها، والترمس ومنتجاته، وفول الصويا ومنتجاته، والكبريتيت بتركيز 10 أجزاء في المليون أو أكثر.

ويؤكد المشروع على توفير 5 وجبات طعام على الأقل خالية من المكون المسبب لحساسية الطعام المحدد في القائمة الواحدة، وأن تكون قائمة الطعام مستقلة عن قائمة الطعام الرئيسية أو صفحة مستقلة بداخل قائمة الطعام الأساسية، سواء كانت معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو ورق مقوّى، أو كتيبات، أو تطبيقات الأجهزة الذكية، أو أي شكل من الأشكال.

وينص على ضرورة أن توفر المنشأة قسماً خاصاً بالأغذية الخالية من المكونات المسببة للحساسية، في حال تقديم الطعام على شكل بوفيه مفتوح، بجانب وضع لوحة واضحة للمستهلك توضح القسم الخاص بالمكونات المسببة للحساسية، فضلًا عن ضرورة أن تهتم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على طريقة تحضير الأطعمة الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، لضمان خلو الوجبات منها.

 

 

الغذاء والدواء
مطاعم
حساسية
قائمة طعام

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9680
منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه

من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!!

يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه**
لايطلبها **!!!!!!!!!!

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أحدث التعليقات

اتي هلالي
النصر يكفيه الداعم الخفي برتبة مستشار
سالم الروقي
انت خلاص اعتزلت واعتذرت وترحع لنا النساء والنساء .
رااايق
ههههههههههههههههههههههه من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!! يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه** لايطلبها...
قرم
الله يرحم من ماات.
فهد العتيبي
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من مثل وساعد في اخراج وتصوير وجميع الطاقم وعلى ام بي سي ومن هو قائم عليها

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