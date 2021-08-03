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الأمر بالمعروف تفعّل محتوى حملتي "رب اجعل هذا البلد آمناً " و "الخوارج شرار الخلق" في تجمع الرياض الصحي الأول

منذ 9 ساعات
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الأمر بالمعروف تفعّل محتوى حملتي "رب اجعل هذا البلد آمناً " و "الخوارج شرار الخلق" في تجمع الرياض الصحي الأول

محمد السعران (صدى):
فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض المحتوى التوعوي لحملتي (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) و(الخوارج شرار الخلق) بالتعاون مع إدارة التواصل المؤسسي في تجمع الرياض الصحي الأول، وذلك عبر الشاشات الإلكترونية في مباني المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وتهدف الحملة التي نشرت المحتوى في جميع المرافق لـ ١٩ مستشفى بوسط وجنوب وغرب مدينة الرياض والمحافظات التابعة للتجمع الصحي الأول، إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.

وتضمن المحتوى تصاميم تدعو للتحذير من أفكار الخوارج وتعرية منهجهم التكفيري الضال، تفعيلاً للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة فيما يخدم الوطن والمواطن والمقيم.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية، تحصيناً للفرد والمجتمع من خطر الفرق والجماعات الإرهابية، وترسيخاً للمفهوم الصحيح في السمع والطاعة على منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهاتٍ ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

 

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أحدث التعليقات

اتي هلالي
النصر يكفيه الداعم الخفي برتبة مستشار
سالم الروقي
انت خلاص اعتزلت واعتذرت وترحع لنا النساء والنساء .
رااايق
ههههههههههههههههههههههه من جد طلابات غريبة وسخيف بنفس الوقت ***!!!!!!!!!!!!!!!! يعني تبغون تدخلون وتأكلون الناس على كيفكم ** اللي عنده حساسيه من أكلات معينه** لايطلبها...
قرم
الله يرحم من ماات.
فهد العتيبي
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من مثل وساعد في اخراج وتصوير وجميع الطاقم وعلى ام بي سي ومن هو قائم عليها

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